أطعمة تمد الجسم بالكالسيوم

الأطعمة الغنية بالكالسيوم من أهم الأشياء الأساسية للحفاظ على صحة العظام، حيث إن ٩٩٪؜ من الكالسيوم في جسم الإنسان يوجد في العظام والأسنان.

فوائد الكالسيوم للجسم

كشفت الكثير من الأبحاث عن إن الكالسيوم هو العنصر الكيميائي الأكثر انتشارا في الطبيعة ولبنة البناء الأساسية في الهيكل العظمي والمحافظة عليه.

كما نصحت بتناول أطعمة معينة تحتوي على أعلى نسبة من الكالسيوم أبرزها

الأجبان

مثل جبن بارميزان، أو تشيدر أو موزريلا لأنهم من العناصر الغنية بعنصر الكالسيوم، حيث تحتوي 30جم منها على 18 ٪؜ من حاجة الجسم اليومية للكالسيوم.

التوفو

يحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم، كما أنه الدواء الشافي الحقيقي للنباتيين، لاحتوائه على الأحماض الدهنية الصحية والبروتين والفيتامينات والمعادن الضرورية.

البقوليات

مثل الحمص والفاصوليا والعدس وغيرها من أهم المواد الغذائية التي تحتاجها العظام. لاحتوائها على الكالسيوم ونسبة عالية من الألياف الغذائية التي تحمي الجهاز الهضمي وتمنح الشعور بالشبع، وتنظم مستوى السكر في الدم.