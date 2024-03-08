كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك في نهائي كأس مصر

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية في نهائي كأس مصر.

جاء تشكيل الأهلي للمباراة على النحو التالي:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

الوسط: عمرو السولية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات وكريم نيدفيد.

الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كمال وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.