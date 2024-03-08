حافلة الأهلي تتحرك إلى ملعب مباراة الزمالك في نهائي الكأس

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي منذ قليل من فندق الإقامة في العاصمة السعودية الرياض إلى ملعب الأول بارك استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة ختامية للاعبين قبل مغادرة الفندق، لتأكيد التعليمات الفنية والجوانب الخططية والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

الأهلي بالأحمر والزمالك بالأبيض

وتقرر أن يرتدي الأهلي طاقمًا من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.