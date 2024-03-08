الجمعة 08 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حافلة الأهلي تتحرك إلى ملعب مباراة الزمالك في نهائي الكأس

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي منذ قليل من فندق الإقامة في العاصمة السعودية الرياض إلى ملعب الأول بارك استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

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الأهلي يتفوق على الزمالك في تاريخ مواجهات كأس مصر

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وزير الرياضة يجتمع بأعضاء بعثتي الأهلي والزمالك قبيل النهائي المرتقب

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة ختامية للاعبين قبل مغادرة الفندق، لتأكيد التعليمات الفنية والجوانب الخططية والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.

الأهلي بالأحمر والزمالك بالأبيض

وتقرر أن يرتدي الأهلي طاقمًا من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقمًا من اللون الأبيض بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا باللون الأصفر كاملًا.

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