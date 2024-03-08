الجونة يهزم بلدية المحلة بثنائية في الدوري المصري

حقق فريق الجونة فوزًا ثمينًا على بلدية المحلة بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 16 ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل أيمن سعد موكا هدف التقدم لفريق الجونة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، ثم تعادل بلدية المحلة بهدف لـ حسام أشرف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وفي الدقيقة 60 من عمر المباراة سجل رضا سيد عبد السلام هدف الجونة الثاني ليحسم النقاط الثلاثة ، ويعود بفريقه لنغمة الانتصارات والتي غابت عنه خلال الجولات الأربعة الأخيرة.

بدأ فريق بلدية المحلة المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: أحمد حسين

الدفاع: علاء مارسيلو - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ

الوسط: محمد أميسي - ماجد هاني - محمد عادل امو - إسلام مرزوق - يوسف حسن

الهجوم: حسام أشرف

بهذا الانتصار رفع فريق الجونة رصيده إلى 19 نقطة يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد فريق بلدية المحلة عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر بالدوري.