بلدية المحلة يتعادل مع الجونة في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة والجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 16 ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل أيمن سعد موكا هدف التقدم لفريق الجونة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، ثم تعادل بلدية المحلة بهدف لـ حسام أشرف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

بدأ فريق بلدية المحلة المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: أحمد حسين

الدفاع: علاء مارسيلو - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ

الوسط: محمد أميسي - ماجد هاني - محمد عادل امو - إسلام مرزوق - يوسف حسن

الهجوم: حسام أشرف

يحتل فريق بلدية المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 16 نقطة، فيما يأتي الجونة توقف في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.