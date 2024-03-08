عاجل
الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني يكشف لـ"الوفد" أهم ملفات حمدوك مع مصر
الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بلدية المحلة يتعادل مع الجونة في الشوط الأول

فريق بلدية المحلة
فريق بلدية المحلة

انتهى الشوط الأول من مباراة بلدية المحلة والجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ملعب استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 16 ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

txt

تشكيل مودرن فيوتشر المتوقع لمواجهة زد في الدوري المصري

txt

المصري يفوز على سموحة في الدوري

سجل أيمن سعد موكا هدف التقدم لفريق الجونة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء، ثم تعادل بلدية المحلة بهدف لـ حسام أشرف في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

بدأ فريق بلدية المحلة المباراة بالتشكيل الأتي:

حارس المرمى: أحمد حسين

الدفاع: علاء مارسيلو - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ

الوسط: محمد أميسي - ماجد هاني - محمد عادل امو - إسلام مرزوق - يوسف حسن

الهجوم: حسام أشرف

يحتل فريق بلدية المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 16 نقطة، فيما يأتي الجونة توقف في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

الجريدة الورقية