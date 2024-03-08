الذهب يواصل التألق ويتجه لأفضل أسبوع في 5 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2168.28 دولار للأوقية (اندبندنت عربية)، وفي شرق قارة آسيا أغلق مؤشر "نيكاي" الياباني اليوم الجمعة على ارتفاع لكنه أنهى الأسبوع منخفضاً للمرة الأولى في ستة أسابيع بسبب عمليات جني الأرباح

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة للجلسة الرابعة اليوم الجمعة، وسط توقعات متزايدة في شأن خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل.

إلى ذلك، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 2168.28 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2175.50 دولار.

ووصل سعر الذهب إلى مستوى غير مسبوق عند 2170.99 دولار في وقت سابق من الجلسة وارتفع بنسبة تزيد على 4.1 % حتى الآن هذا الأسبوع، في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول).

وتعليقاً على ذلك قال رئيس قسم أبحاث المعادن في بنك "أوف أميركا" مايكل ويدمر، "أعتقد أن الطلب الكبير الذي شهدته سوق الذهب كان بدافع المضاربة فحسب"، ويعزز انخفاض أسعار الفائدة من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عوائد.

وفي ما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 24.53 دولار، فيما صعد البلاتين 0.1 إلى 920.25 دولار للأوقية، وربح البلاديوم 1.5 % إلى 1048.76 دولار. وحققت المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية.

في القارة الأوروبية، فتحت الأسهم على استقرار اليوم الجمعة، إذ قوبل ارتفاع أسهم الطاقة بحذر من المستثمرين قبيل بيانات اقتصادية مهمة من منطقة اليورو والولايات المتحدة، واستقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بعد إغلاقه عند مستوى قياسي مرتفع أمس الخميس، ويتجه المؤشر نحو تحقيق مكاسب للأسبوع السابع.

في غضون ذلك، ارتفعت أسهم قطاع النفط والغاز 0.7 % بفضل صعود أسعار النفط الخام بدعم من نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر المستهلكين في العالم.