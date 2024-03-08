رحيل عبدو شريف.. عندليب المغرب كان سيغني الليلة

تصدرت وفاة المطرب المغربي عبدو شريف بعد أزمة قلبية حادة، مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن ألمت به نوبه مفاجئة أدت إلى وفاته.

وقبيل وفاة المطرب المغربي عبدو شريف، كان من المقرر اعتلائه الليلة، خشبة المسرح بالمركب السينمائي ميجاراما في الدار البيضاء، من أجل إحياء سهرة فنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يصادف الثامن من مارس، بعد سنوات من الغياب.



ورحل المطرب المغربي عبدو شريف، بعد أزمة قلبية حادة تعرض داخل أحد المستشفيات في الدار البيضاء بالمغرب، وقالت الصحافة المغربية إن المطرب الراحل تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة صحية حرجة، نتيجة النوبة المفاجئة التي ألمت به وأدت إلى رحيله.

عبدو شريف ملقب بالعندليب الجديد

ويعتبر عبدو شريف، مغني مغربي من مواليد العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ينتمي لعائلة فنية عريقة وهو ٱبن شقيق عبد الوهاب أكومي أحد رواد المدرسة الكلاسيكية للموسيقى العربية.

وفي عام 1999 تمكن عبدو شريف من الغناء في دار الأوبرا المصرية، أمام حشد من جماهير أسطورة الأغنية الرومانسية العربية الكلاسيكية المصرية عبد الحليم حافظ، وهو النجاح الذي حذى بالدولة المصرية إلى اعتباره الابن الشرعي لنهر النيل، وتلقيبه بالعندليب الجديد، إشارة إلى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

ويتميز أسلوب عبدو شريف الغنائي بتأثره الشديد بالعديد من المدارس الطربية التي تتطلب إتقاناً في الأداء، بدء بمدرسة عبد الحليم حافظ إلى شارل أزنافور، مروراً بسليم الهلالي، وهو النوع الذي أتقنه عبدو شريف مقدماً لجمهوره في جل حفلاته المباشرة رحلة العودة إلى العصر الذهبي للزمن الفني الجميل.