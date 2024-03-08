سعر الأعلاف اليوم الجمعة بعد إعلان الحكومة الإفراج عن السلع الموجودة بالموانئ

أسعار الأعلاف.. شهدت أسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الجمعة، استقرارًا، بسعر التداول بالأسواق لجميع الأنواع، إذ استقرت الأسعار خلال التعاملات، بالتزامن مع ثبات كل الخامات أبرزها الذرة، والتي كانت تشهد تراجع متواصل وسط زيادة بالمعروض.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تساهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وخيم الاستقرار على معظم أسعار الخامات التي تدخل في صناعة العلف، إذ استقرت أسعار «كسب العباد 36% ودي دي جي إس والجلوتين الجلوتوفيد المحلي عند المستويات السابقة»

وفي هذا السيقاق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" اسعار الأعلاف خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار خامات الأعلاف اليوم الجمعة

الجلوتين المحلي

استقرت أسعار الجلوتين المحلي، ليسجل سعر الطن 46,000 جنيه.

الجلوتوفيد المحلي

خيم الثبات على سعر الجلوتوفيد المحلي، ليبلغ 12,000 جنيه للطن.

الدي دي جي

كما ثبتت مستويات سعر طن الدي دي جي اليوم، إذ استقر عند 19,000 جنيه.

كسب العباد 36%

واستقرت أسعار كسب العباد، ليسجل سعر الطن 18,500 جنيه.

سعر طن العلف

وثبتت أسعار الأعلاف اليوم، بالسوق المحلي المصري؛ إذ سجل طن علف «بادي تسمين سوبر 23%» 25,200 جنيه للطن، استقرارًا عن سعره أمس.

وسجل أيضًا سعر علف «نامي تسمين سوبر 21%» استقرارا عند ذات مستويات أمس الأربعاء، ليصل سعر الطن إلى 25,100 جنيه، وبلغ سعر طن علف «ناهي تسمين سوبر 19%» 25,000 جنيه، شاهدًا عن سعره أمس.

وحقق سعر طن علف «بادي نامي 21%» تراجع، ليصل سعره إلى 24,700 جنيه، وهو ما يجعله مستقرا لليوم الثاني على التوالي.