استقرار الناتج المحلي الإجمالي لـ منطقة اليورو في الربع الأخير من 2023

أظهرت البيانات المعدلة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، اليوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو حافظ على استقراره في الربع الأخير من عام 2023، مطابقاً للتقديرات الأولية.

وبعد انكماش بنسبة 0.1 % في الربع الثالث، استقر الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير، مؤكداً توقعات فبراير .

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 %، وهي وتيرة النمو التي تم تسجيلها في الفترة السابقة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في شركة «باثيون ماكروإيكونوميكس»، ميلاني ديبونو: «لم يتغير الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي».

وارتفع عدد العاملين بنسبة 0.3 % مقارنة بالربع السابق، بعد زيادة بنسبة 0.2 % في الربع الثالث.

ومع ذلك، ارتفعت البطالة بنسبة 1.2 % مقارنة بالعام السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 1.4 % في الفترة السابقة.