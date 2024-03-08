البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت اليوم في نهائي كأس مصر

يخوض فريقا الأهلي والزمالك مباراة قوية مساء اليوم الجمعة والتي تجمع بينهما في نهائي بطولة كأس مصر عن موسم 2022-2023.

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خاض نادي الزمالك 4 مباريات في بطولة كأس مصر، افتتحها الأبيض بالفوز على بروكسي بنتيجة 3-2 في دور الـ32، وبعدها تجاوز عقبة فاركو بثلاثية مقابل هدف في دور الـ 16.

وفي دور الـ 8 ضرب الزمالك المقاولون بنتيجة 6-1 ليتأهل للدور قبل النهائي، وبعدها فاز الأبيض على بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 ليصعد لملاقاة الأهلي في المباراة النهائية.

خاض الأهلي أربع مباريات في بطولة كأس مصر، حيث فاز في دور الـ 32 على منتخب السويس بهدف نظيف ثم فاز على فريق الداخلية بهدفين دون رد في دور الـ 16، وبعدها فاز على فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في الدور ربع النهائي قبل أن يفوز على فريق إنبي بثلاثية نظيفة في الدور نصف النهائي.

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والتقى الأهلي مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز في 126 مباراة، حيث فاز الأهلي بـ 49 مباراة مقابل 27 للزمالك، وحسم التعادل نتيجة 50 مباراة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023؟

تذاع البطولات المصرية حصريًا على مجموعة قنوات أون تايم سبورت، وستخصص المجموعة المصرية قناتها الأولى “ON TIME SPORTS HD 1” لنقل نهائي كأس مصر 2023.

وستضاف لقائمة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك قناة أخرى، وهي MBC مصر، حيث تقام مباراة القمة في المملكة العربية السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023

توجد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2023 على القمر الصناعي نايل سات فقط، ويمكنك مشاهدة قناة أون تايم سبورت وMBC مصر من خلال الترددات التالية..

تردد قناة أون تايم سبورت

التردد : 11861.

: 11861. الاستقطاب : أفقي.

: أفقي. الترميز : 27500.

: 27500. التصحيح: 5/6.

تردد قناة MBC مصر