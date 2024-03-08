تعرف على رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل القمه

أرسل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق رسالة إلى لاعبى الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة الأهلي فى نهائى كأس مصر المقرر فى السابعه والنصف مساء اليوم على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكه العربيه السعوديه حيث كتب على صفحته الشخصيه :"المستشار مرتضي منصور يتمني لأولاده لاعبي فريق الزمالك التوفيق في مباراة اليوم ويأمل أن يقدم الفريقان الزمالك والأهلي مباراة تليق بوطنهم مصر من التحضر والرقي والروح الرياضية وأتمنى من جماهير الفريقين الزمالك والاهلي أن يتذكروا خلال المباراة أننا جميعاً اخوة ننتمي لمصر العظيمة سفراء لمصر في بلدنا الثاني السعودية العزيزة علي قلوبنا .