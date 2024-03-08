رئيس جامعة سوهاج يوجه تحيه إجلال وتقدير للمرأة في يومها العالمي

وجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تحيه إجلال وتقدير للمرأة في يومها العالمي، والذى يتم الاحتفال به سنوياً في الثامن من مارس تقديرًا وتتويجًا لدورها في المجتمع، ومساهماتها في مختلف أوجه الحياة.

وقال النعماني ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ أن تولي مسؤولية الوطن، جعل دعم وتمكين المرأة محورا أساسياً فى خطة الدولة الشاملة للتنمية، مضيفًا ان المرأة المصرية اصبحت نموذجاً يحتذى به فى جميع المحافل الدولية فـــى شتى المجالات، ونجحت في تقديم رسالتها الإنسانية.

وتوجه النعماني بتهنئة خاصة للمرأة من أبناء جامعة سوهاج ودورها الذي لا يقل أهمية عن دور الرجل في خدمة الجامعة، وتمكينها من مختلف المناصب الإدارية، تأكيدًا على أهمية دورها المؤثر والفعال وقدرتها على العمل في مختلف التخصصات، وكسر الحواجز للوصول الى النجاح، لترسم لوحة خالدة مشرقة تجمع بين الارادة والتصميم.

وأختتم النعماني التهنئة قائلاً " كل عام وأنتن أقوى من كل التحديات والطموحات، كل عام وأنتن أكثر نجاحًا وأكثر عطاءً، كلّ عام وأنتن المبدعات" .