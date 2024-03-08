"وعاشروهن بالمعروف".. مشروع تخرج بإعلام الأزهر لتعزيز العلاقات الزوجية

أطلق عدد من طلاب قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة الأزهر بنين حملة توعية اجتماعية تحت عنوان "وعاشروهن بالمعروف".

وأكد الطلاب أن هذه الحملة تأتي في إطار مشروع تخرجهم؛ وذلك في خضم القلق المتزايد من الارتفاع الواضح في معدلات الطلاق والمشاكل الأسرية، كما أن هذه الحملة قائمة بذاتها وتهدف إلى فتح آفاق جديدة للتواصل والتفاهم داخل الوحدة الأسرية.

ويأتي المشروع في وقتٍ يحتاج فيه المجتمع إلى إعادة النظر في أسس وقيم الحياة الزوجية.

وتبنىّ القائمون على الحملة رؤية تُسلط الضوء على أهمية الرفق والمودة داخل الأسرة، كما أن للمعاملة الطيبة والحوار الهادف دور كبير في إيجاد جو أُسري يسوده التفاهم والتقدير المتبادل.

من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية وورش العمل، يسعى المشروع إلى تزويد الشباب، حديثي الزواج أو من يرغبون بذلك، بالمهارات والمعرفة اللازمة لخلق علاقات زوجية مستقرة ومتوازنة.

يتضمن المشروع حملات على شبكات التواصل الاجتماعي لنشر قصص نجاح واقعية تُظهر كيف يمكن للتفاهم والتراحم أن يتجاوزا العقبات والتحديات.

مع التأكيد على الإيمان بقوة التأثير المتوقع للحملة، يأمل الفريق وراء "وعاشروهن بالمعروف" ليس فقط في خفض معدلات الطلاق، ولكن أيضًا في خلق جيل قادر على التعامل مع التحديات الزوجية بحكمة ورشد، وبما يضمن ازدهار المجتمع ورفاهيته بأسره.

وأكد الطلاب، أن أن هذه الحملة ليست فقط مشروع تخرج، بل هي دعوة صادقة لجميع الشباب لبناء أساسات متينة لحياة زوجية غنية بالمحبة والسكينة، الأمر الذي يمثل صرحًا لمجتمع متجانس ومستقر.

الطلاب القائمين على الحمله

1_بلال صبحي عطيه حسن

2_السيد علاء السيد عبد الواحد

3_مصطفي عبدالهادي حسن مصطفي

4_علي أحمد أحمد على

5_اسلام احمد عمر عبد السلام

6_كريم قاسم رضوان احمد

7_أمير أنور عبد الحليم السيد

8_مصطفى محمد محمد أبو عامر

9_احمد محمد جمعه محمد

10_ذياد محمد محمد خلف

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