إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق الفيوم- القاهرة، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وحرر محضر بالواقعة.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة بطريق الفيوم –القاهرة، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 8 اشخاص تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب 20 شخص في حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ملاكي والأخري ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة أسيوط - الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 20 مواطن ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتم ادخالهم قسم الطوارئ وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.