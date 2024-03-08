الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني يكشف لـ"الوفد" أهم ملفات حمدوك مع مصر

علق الدكتور شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، عن زيارة وفد تنسيقية القوي المدنية و الديمقراطية (تقدم) إلي القاهرة، قائلًا:" تتويج للسلسلة من الاتصالات بين تنسيقية القوي المدنية و الديمقراطية و السلطات المصرية لوقف النار".

وقال عثمان، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، إن زيارة القوي الديمقراطية " تقدم" للقاهرة، في اطار الجهود و المساعي لوقف حرب 15 إبريل الذي دمرت البلاد، وراح ضحاياها الآلاف من المواطنين.

وأضاف الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، أن ستعرض تنسيقية القوي المدنية و الديمقراطية، خارطة الطريق لأنهاء الحرب علي السلطات المصرية.

وأعرب الدكتور شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، وعضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، عن أماله أن تنتهي النقاشات إلى قدر من التوافق و التنسيق، و توحيد الجهود لإنهاء معاناة الشعب السوداني التي تمضي في الطريق إلى إكمال عامها الأول.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، أن تظل القضايا الإنسانية و قضايا النازحين السودانيين في مصر، هي من أوليات وفد تنسيقية القوي المدنية والدميقراطية وبحثها مع المسؤولين في مصر، مشيرًا إلى أننا نبحث سبل تعزيز وتوفير ظروف حياة أفضل لهم في التعليم والصحة وتسهيل اجراءات الإقامة.

وأشار الدكتور شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، وعضو المكتب التنفيذي للحرية و التغيير، إلي اعتقاده بأن السلطات المصرية علي تواصل مع قيادة قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، وتوج هذا التواصل بعقد مباحثات بينهما وبين قياده القوات المسلحة، في مباحثات المنامة برعاية مصرية إماراتية الشهر الماضي لذلك لا أعتقد أن هناك ما يمنع من زياره حميدتي إلى القاهرة.

وفي نهاية حديثه للوفد، قدم شكره لشعب وحكومة مصر، علي استضافتها للسودانيين خلال هذه المحنة التي، تؤكد عمق العلاقة بين الشعبين و نأمل أن تسهم الجهود المشتركة في إنهاء معاناة شعبنا.