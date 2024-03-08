قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب في دوري نايل

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء المقاولون العرب غدا السبت على ملعب الأخير لحساب الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

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القائمة جاءت على النحو التالي..

حارس مرمى .. أحمد عادل ،كمال السيد.

الدفاع .. محمد دسوقي ،محمد عمار ،عبدالكريم مصطفى ،عبد الله حسني ،حاتم سكر ،عصام صبحي حمدي النقاز .

الوسط .. عماد حمدي،هشام محمد ،محمد حسن ،محمد عبد السميع ،محمد بيومي ،عمر الساعي ،عبد الرحمن الدح ،عبد الرحمن مجدي ،تراوري

الهجوم ..محمد زيدان ،نادر فرج.