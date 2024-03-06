الإسماعيلي يكثف إستعداداته لمواجهة المقاولون في الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على الملعب الفرعي استعدادا للقاء المقاولون العرب السبت المقبل في إطار منافسات للجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المحلي.

تخلل المران تدريبات بدنية ضمن خطة الجهاز الفني للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين لاسيما الوافدين الجدد.

كما تطرق المران لتدريبات خططية منها التسليم والتسلم في المساحات الضيقة وسبل استغلال الكرات العرضية والكرات الثابتة.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها أكثر من مرة بغرض إصلاح الأخطاء وسط حالة من الإصرار لدى اللاعبين سعيا لتصحيح مسار الفريق .

وأدى الرباعي محمد نصر ومحمد مخلوف ومحمد فوزي ومروان حمدي تدريبات بشكل منفرد تمهيدا لعودتهم للتدريبات الجماعية في أسرع وقت.