وصول 151 مهاجرًا غير شرعيًا السواحل الإيطالية

أعلنت "سي وواتش إيطاليا" منظمة ألمانية غير ربحية تعمل في البحر الأبيض المتوسط، وصول 151 مهاجرًا غير شرعيًا على متن أحد سفنها مع جثة شاب يبلغ من العمر 17 عامًا إلى السواحل الإيطالية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وكتبت المنظمة، على حسابها الرسمي على إكس، "الليلة الماضية، وبعد ساعات طويلة من الانتظار، سُمح لنا بدخول ميناء بوزالو.

حيث تم إنزال 151 شخصًا ما زالوا على متن السفينة سي وواتش مع جثة شاب بالغ من العمر 17 عامًا قلوبنا معه ومع أحبائه دعونا نحتضن أولئك الذين يبدأون حياة جديدة اليوم".