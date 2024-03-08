الأحد.. محاكمة متهم فى أحداث حدائق القبة

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة الأحد ببدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، إعادة محاكمة شخص، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة حدائق القبة.

ووجهت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم التجمهر واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وحيازة أسلحة نارية ومولوتوف.

في سياق آخر، قررت جهات التحقيق بالقليوبية ، حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في أعمال السرقات، حيث سرقوا السور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية ، دائرة قسم الخصوص، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سرقة مجهولين للسور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية، وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص وبحوزتهم 3 منشار حديدي - مبلغ مالي.