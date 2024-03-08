مقرر قومى المرأة بكفرالشيخ تهنئ سيدات مصر باليوم العالمى

وجهت مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفرالشيخ الدكتور أماني شاكر ، رسالة لنساء وفتيات المحافظة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وقالت يسرني أن أتقدم لكافة أخواتنا الفاضلات بأسمى آيات التهاني المقرونة بأطيب الأمنيات وكلنا أمل بأن تحقق المرأة في كل مكان الإنجاز فوق الإنجاز بما يليق مقامها الكبير.

وأضافت أتقدم بأسمى آيات المودة والإحترام للمرأة ، التي أعطت للحياة معنى وجعلتها مليئة بالحب والطمأنينة ،محققة الانجازات ومتخطية للعقبات لتحمل رسالة مجد وفخر للعالم بما حققته إلى أن أصبح يُشهد لها في كل المجالات .



فلكن في يومكن هذا ألف تحية ومباركة وندعو الله العليّ القدير أن ينعم عليكن بالصحة والسعادة وأفضل الأمنيات.

و أوضحت مقرر المجلس القومى للمرأة بمحافظة كفرالشيخ الدكتور أماني شاكر مكتسبات المرأة المصرية في عصرها الذهبي بفضل دعم القيادة السياسية ، وجهود الدولة في تمكين المرأة علي المحاور سواء السياسية او الإجتماعية والإقتصادية كافة ومحور الحماية ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة .

و أشارت د. شاكر إلى دور المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتور مايا مرسى ،في هذه المحاور عن طريق توفير التدريبات المجانية لإكسابها المهارات المختلفة اللازمة لسوق العمل والقروض اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وأهم المبادرات الحالية لمساعدة الفتيات ومن أهمها مبادرة دوي ومبادرة نورة لمساعدة الفتيات لتحقيق أحلامهن وطموحهن.