الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سر غياب بنزيما عن تدريبات اتحاد جدة الأخيرة

كريم بنزيما
كريم بنزيما

كشف نادي اتحاد جدة سبب غياب النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الفريق الأول لكرة القدم عن مران العميد الأخير استعدادا لمواجهة الأخدود في الدوري.


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وبحسب ما نشره الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة فإن بنزيما يعاني من ألم أسفل الظهر لم يشارك على أثرها في تدريبات العميد أمس.

وأضاف النادي أن بنزيما يخض لبرنامج علاجي مكثف من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة.

موعد مباراة الاتحاد والأخدود
 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة والذي يلعب في صفوفه الدولي المصري أحمد حجازي بنظيره فريق الأخدود مساء اليوم الجمعة فى المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر دوري روشن . 

وتنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة الاتحاد والأخدود في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تلعب في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي. 

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