الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الناجي المعين يحكم أمريكا إذا قُتل الرئيس ووزراء حكومته في هجوم (فيديو)

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

ابتكرت أمريكا منصب "الناجي المعين" وهو وزير يقود الولايات المتحدة في حال وقوع كارثة ومقتل الرئيس وجميع المسؤولين الأميركيين خلال تجمعهم في خطاب يوم الاتحاد. 

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 ويعود تاريخ التقليد وفق تقرير لقناة "العربية"، نشرته اليوم الجمعة، إلى خمسينيات القرن الماضي، إذ يكون الرئيس وجميع أعضاء الحكومة في الكونجرس لإلقاء خطاب الاتحاد السنوي.

 وظهر مصطلح الناجي المعين خلال الحرب الباردة خشية من وقوع هجوم نووي، ويقضي بتغيب وزير واحد عن الخطاب الذي تحضره الحكومة كلها، وفي حال حدوث هجوم على الرئيس والحكومة يتولى الحكم البلاد.

شروط يجب توافرها في الناجي المعين:

 يشترط أن يكون الناجي المعين، عضوًا وزيرًا في الحكومة ومؤهلًا دستوريًا للرئاسة من حيث العمر، ومقيمًا في الولايات المتحدة مدجة لا تقل عن 14 عامًا.

 وعلى الرغم من إعلان الناجي المعين بحكومة بايدن، وهو وزير التعليم الأمريكي ميغل كاردونا، إلا أن مقر تواجده يظل سريا وتنقله المخابرات إلى كان سري لا يعرفه أحد.

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