عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: "لم يعلن منها سوى اثنين فقط.. أمريكا تدعم إسرائيل بـ 100 صفقة سلاح منذ بدء العدوان على غزة".

أشار التقرير إلى أنه في تأكيد دعم الولايات المتحدة الخفي في إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة، كشفت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن دعمت تل أبيب ب 100 صفقة سلاح سرية منذ أحداث 7 أكتوبر لم يعلن عنها سوى عن صفقتين فقط.

وسائل الإعلام الأمريكية

وأوضح التقرير إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية كشفت أن الصفقات السرية الأمريكية لإسرائيل تضمنت آلاف الذخائر الموجهة بدقة والقنابل ذات القطر الصغير والدروع الخارقة للتحصينات والأسلحة الصغيرة والآليات العسكرية وغيرها من المساعدات التي ساهمت في استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

الرئيس جو بايدن

ولفت التقرير إلى أنه قد استعرت هذه المبيعات وقتها طلب التدقيق العام إلا أن إدارة الرئيس جو بايدن تجاوزت الكونجرس للموافقة على هذه الحزم من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ.

وأكد التقرير إلى أن الدعم العسكري الأمريكي لم يقتصر على الصفقات السرية، بل تجاوزها نحو أوروبا، حيث أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن المسؤولين الإسرائيليين أن الولايات المتحدة منعت العديد من الدول الأوروبية من فرض عقوبات على بيع أسلحة على تل أبيب.