الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السعودية تستضيف الأحد اجتماعا عربيا سداسيا بشأن غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تستضيف السعودية الأحد المقبل اجتماعا سداسيا عربيا لبحث إنهاء الحرب على غزة وإدخال المساعدات والمرحلة المقبلة لإقامة دولة فلسطينية.

وحسب RT ، لفتت مصادر إلى أن الاجتماع تشارك فيه السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وفلسطين.

 

يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في غزة يومها الـ154، على وقع انسداد أفق المفاوضات التي كانت الأطراف المعنية تدفع في اتجاهها للوصول إلى وقف لإطلاق النار قبيل رمضان.

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن اليوم أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة.

 

ولفت بايدن إلى أن الرصيف المؤقت على ساحل غزة سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوات أمريكية على الأرض ومن شأن الرصيف البحري أن يتيح زيادة هائلة في كمية المساعدات إلى غزة.

 

بدوره، قال الرئيس القبرصي نيكوسخريستودوليدس، أن ممر قبرص البحري يستهدف تسريع نقل المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف الضغط عن الطرق البرية.

 

وأضاف أن بلاده تهدف لجعل الممر البحري مستداما ومساهما رئيسيا في رفع المعاناة عن المدنيين في غزة.

 

 

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