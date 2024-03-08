الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ممر إنساني بحري إلى غزة ينطلق من قبرص.. تفاصيل

أورسولا فون دير لايين
أورسولا فون دير لايين

أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، يعتزمون إطلاق ممر إنساني بحري إلى قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، قالت فون دير لاين، خلال زيارة لها إلى قبرص: "اليوم نواجه كارثة إنسانية في غزة، والتحدي الرئيسي هو إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى شعب غزة. ولذلك، اليوم قبرص والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، تعتزم إطلاق ممر إنساني".

وأضافت فون دير لاين: "الشركاء المهمون الآخرون يعلنون عزمهم عن إنشاء ممر بحري لإيصال الإمدادات الإنسانية الإضافية الضرورية عن طريق البحر".

وتابعت فون دير لاين، بالقول: "نحن أقرب إلى افتتاح هذا الممر، ومن المحتمل أن يحدث هذا، يوم الأحد(المقبل)".

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