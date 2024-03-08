ماسك يتسبب في أزمة جديدة بعالم الذكاء الاصطناعي (فيديو)

تسبب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في أزمة جديدة بعالم الذكاء الاصطناعي، بعدما رفع دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي" ومديرها سام ألتمان.

ووفق تقرير قناة “القاهرة الإخبارية”، فإن "ماسك" اتهم الشركة في دعوته قائلًا إنها انتهكت العقد التأسيسي لها حيث كانت الشركة تأسست على أنها غير ربحية وترمي إلى العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.

ماسك استقال من شركة "أوبن إيه آي" 2018

وأفاد التقرير بأن ماسك صاحب منصة إكس وشركتا تيسلا وسبايس إكس عام 2015 كان من بين مؤسسي شركة "أوبن إيه آي" إلى جانب المدير العام الحالي، لكنه استقال من الشركة عام 2018 وبات من أبرز منتقديها.

وأشار إلى أن شركة "أوبن إيه آي" نفت الاتهامات التي وجهها إلى ماسك لمسؤوليها بأنهم انتهكوا عقدها التأسيسي، إذ عرض مدير الشركة "ألتمان" ومديرون تنفيذيون آخرون في الشركة الناشئة حججهم التي دعموها برسائل بالبريد الإلكتروني، مؤكدين أن "ماسك" لم يكن يعترض على فكرة تحول الشركة من أجل تنفيذ مهمتها المتمثلة في إنشاء ذكاء اصطناعي شامل وهو ما يحتاج الشركة لمزيد من رأس المال يتخطى المليارات سنويًا من أجل إنجاح هذه المهمة.