الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

ماسك يتسبب في أزمة جديدة بعالم الذكاء الاصطناعي (فيديو)

الملياردير الأمريكي
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

 تسبب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في أزمة جديدة بعالم الذكاء الاصطناعي، بعدما رفع دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي" ومديرها سام ألتمان.

txt

OpenAI: إيلون ماسك أراد دمجنا مع Tesla لإنشاء كيان ربحي

txt

دعوى قضائية من مسؤولي تويتر السابقين ضد إيلون ماسك للحصول على 128 مليون دولار

 ووفق تقرير قناة “القاهرة الإخبارية”، فإن "ماسك" اتهم الشركة في دعوته قائلًا إنها انتهكت العقد التأسيسي لها حيث كانت الشركة تأسست على أنها غير ربحية وترمي إلى العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر.

 

ماسك استقال من شركة "أوبن إيه آي" 2018

 وأفاد التقرير بأن ماسك صاحب منصة إكس وشركتا تيسلا وسبايس إكس عام 2015 كان من بين مؤسسي شركة "أوبن إيه آي" إلى جانب المدير العام الحالي، لكنه استقال من الشركة عام 2018 وبات من أبرز منتقديها.

 وأشار إلى أن شركة "أوبن إيه آي" نفت الاتهامات التي وجهها إلى ماسك لمسؤوليها بأنهم انتهكوا عقدها التأسيسي، إذ عرض مدير الشركة "ألتمان" ومديرون تنفيذيون آخرون في الشركة الناشئة حججهم التي دعموها برسائل بالبريد الإلكتروني، مؤكدين أن "ماسك" لم يكن يعترض على فكرة تحول الشركة من أجل تنفيذ مهمتها المتمثلة في إنشاء ذكاء اصطناعي شامل وهو ما يحتاج الشركة لمزيد من رأس المال يتخطى المليارات سنويًا من أجل إنجاح هذه المهمة.

مواد متعلقة

السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)

مصطفى حسني يعتذر على حلقة المانيكان: أخطأت ومحدش يقلدني (فيديو)

مصطفى حسني يرد على منتقدي أغاني برامجه: الفن الهادف يبني الأوطان (فيديو)

مصطفى حسني يروي رحلته من اندفاع الشباب إلى الهداية (فيديو)

سمير فرج يكشف تفاصيل استشهاد الفريق عبدالمنعم رياض على الخط الأول (فيديو)

عضو الحزب الجمهوري: ترامب أصبح أقوى وانسحاب نيكي هيلي تأخر (فيديو)

جنرال أمريكي سابق: إدارة بايدن وجدت نفسها خاسرة بسبب حرب غزة (فيديو)

فريدة الزمر عن تكريمها من انتصار السيسي: حسيت كأن الدنيا بتحضني (فيديو)
الجريدة الورقية