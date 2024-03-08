النائب العام يختتم زيارة البحرين بتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات

اختتم النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الجمعة 8 مارس 2024، زيارته الرسمية للنيابة العامة لمملكة البحرين.

لقاءات مثمرة:

التقى المستشار محمد شوقي، خلال الزيارة النائب العام للمملكة المستشار الدكتور علي بن فضل البوعينين، ووفدًا من أعضاء النيابة العامة البحرينية. تم خلال اللقاء التباحث في الأمور المشتركة، ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بين النيابتيْن من أجل مكافحة الجريمة بشتى صورها، وبصفة خاصة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة.

لقاءات مع كبار المسؤولين:

التقى النائب العام أيضًا كلًا من الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والمستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس المحكمة الدستورية، وغادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات.

نتائج إيجابية:

أثمرت الزيارة عن نتائج إيجابية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون القضائي بين النيابتيْن في مختلف المجالات، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، ومكافحة الجريمة المنظمة.

أهمية التعاون:

أكد النائب العام على أهمية التعاون بين النيابات العامة العربية، مشيرًا إلى أن ذلك يُسهم في تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

شكر وتقدير:

عبّر النائب العام عن شكره وتقديره للنيابة العامة لمملكة البحرين على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ولما أبدته من حرص على تعزيز التعاون مع النيابة العامة المصرية.

وتُعد هذه الزيارة خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون القضائي بين مصر والبحرين، وتُؤكد على حرص البلدين على مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.