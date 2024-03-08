فنادق الغردقة تحتفل باليوم العالمى للمرأة

نظمت الفنادق السياحية بالغردقة، اليوم الجمعة ، احتفاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمشاركة عدد من السيدات من نزلاء الفنادق السياحية من المصريين والأجانب من عدة جنسيات مختلفة

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وقال علاء الدين محمود ، رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر ومدير أحد فنادق الغردقة ، إن الفنادق السياحية حرصت على الاحتفال بيوم المرأة العالمي سنويا مشيراً إلى أن الفنادق نظمت عروض فنية كما تم تنظيم عدة مسابقات ترفيهية على حمامات السباحة والشواطئ بمشاركة فريق الانيميش بالفندق ومشاركة السياح من مختلف الجنسيات.



وأوضح محمود ، أن فقرات الحفل شملت مسابقة في الرقص الشرقي بين نزلاء الفنادق من المصريين والأجانب في جو ترفيهي لاقى قبولا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية مع عمل بوفيهات الاكلات الشرقية والغربية