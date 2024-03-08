سقوط صواريخ بالجليل الغربي وصافرات الإنذار تدوي في عدة مستوطنات

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط عدة صواريخ في منطقة شتولا بالجليل الغربي، بعد إطلاقها من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في أفيفيم، نطوعاه، وشتولا بالجليل الغربي.

وفي وقت سابق، أوقعت كتائب القسام قوة صهيونية راجلة مكونة من 6 جنود في كمين محكم داخل إحدى الشقق السكنية.

وقال القسام في بيان عبر حسابها: إن قواتها اشتبكت مع القوة المكونة من 6 جنود، وأجهزت على جميع أفرادها من النقطة صفر في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن مراجعة لتدافع وقع أثناء توزيع مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة الشهر الماضي وأودى بحسب حماس بحياة 118 فلسطينياً، خلصت إلى أن قواته "أطلقت النار بدقّة" على مشتبه بهم اقتربوا من جنود في مكان قريب.

وأضاف الجيش أن "مراجعة للقيادة خلصت إلى أن جنود قوات الدفاع الإسرائيلية لم يطلقوا النار على قافلة المساعدات الإنسانية، بل أطلقوا النار على عدد من المشتبه بهم كانوا قد اقتربوا من قوات قريبة وشكّلوا تهديدا لها".