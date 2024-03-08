رئيس حى غرب: السكان رفضوا تنفيذ قرار الهدم والترميم للعقار المنهار بالورديان

فجرت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، مفاجأة بشأن عقار الورديان المنهار، أن العقار صادر بشأنه القرار رقم 65 لسنة 2023 يتضمن هدم الطابقين العلويين وترميم باقي الطوابق.

أضاف رئيس حي غرب، في تصريحات صحفية لها، اليوم، أن السكان وملاك العقار لم ينفذوا القرار وجرى تحرير محاضر بذلك في قسم الشرطة، منوهة إلى أن العقار كان يشغله بعض السكان فيما غادر البعض الآخر.

كان لقى 3 أشخاص مصرعهم، منهم سيدة، وإصابة 3 آخرين إثر انهيار عقار بمنطقة الورديان بغرب الأسكندرية، وجارٍ البحث عن باقى االسكان تحت الأنقاض .

كان تلقى اللواء خالد البراوى، مدير الأمن، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الورديان يفيد بورود بلاغ غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية، بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان، انتقل على الفور مسؤولو الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية، رفقة 4 سيارات دفاع مدني، و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، يتم الآن البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

بالفحص والمعاينة تبين أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وانهياره حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

وأسفر الانهيار عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، تم انتشالهما من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض جارٍ البحث عنهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.