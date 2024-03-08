تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بطنطا ، وتوالت النيابة التحقيق.

وتابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة الهاتف المحمول ومبلغ مالى الخاصين بوالده بطنطا بالغربية.

الأمن يضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بطنطا

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة عاطلين "لـهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الغربية وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين واعترفا بارتكاب 7 وقائع مماثلة، وأرشدا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط 4 متهمين لسرقة شركة بالمقطم وعصابة سرقة الهواتف في المرج

كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، شخصين مقيمان بمحافظة القليوبية؛ حال استقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما هاتف محمول "من متحصلات واقعة سرقة" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بأسلوبي "الخطف، وتوصيل الأسلاك" باستخدام المركبة المضبوطة بحوزتهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 7 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم ("سيئ النية - مقيم بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطه.

كما ضبط عاملَين بإحدى الشركات لأحدهما معلومات جنائية"؛ لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة محل عملهما الكائنة بدائرة قسم شرطة المقطم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقات.