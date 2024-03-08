عنف العصابات في هايتي.. كيف وصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن

تواجه هايتي، مرة أخرى موجة من الفوضى تغذيها حروب العصابات المستمرة، والتي تصاعدت منذ اغتيال رئيس البلاد عام 2021.

أصبح قادة العصابات أكثر عنفا وتمكينا ، مستفيدين من فراغ السلطة في الدولة الكاريبية للنمو في القوة.

مع استمرار العصابات في الهياج في جميع أنحاء هايتي ، لا يزال رئيس الوزراء المحاصر أرييل هنري ممنوعا من دخول البلاد بسبب إغلاق المطار.

فيما يلي نظرة على كيفية وصول هايتي إلى هذه النقطة:-

يناير 2010 - هز هايتي زلزال بقوة 7.0 درجات ، مما أسفر عن مقتل حوالي 220،000 شخص ودفع هايتي إلى أزمة إنسانية.

يوليو 2021 - اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس في منزله على يد مجموعة من المرتزقة الأجانب في مؤامرة تقول السلطات إنها شاركت فيها نخبة من ضباط الشرطة الهايتية، يستحوذ القتل على اهتمام العالم ويثير دوامة عنف العصابات التي تعمقت شهرا بعد شهر.

يناير 2023 - بعد فشل حكومة هايتي في إجراء الانتخابات ، مشيرة إلى مستويات غير مسبوقة من عنف العصابات ، تم تجريد هايتي من آخر مسؤوليها المنتخبين ديمقراطيا، ويقول النقاد إنه أدى إلى تفاقم الاضمحلال الديمقراطي وحول البلاد إلى "ديكتاتورية" بحكم الأمر الواقع.

29 فبراير 2024 - نفذت عصابات هايتي سلسلة من الهجمات المنسقة في جميع أنحاء عاصمة هايتي ، بورت أو برنس ، مما أسفر عن مقتل أربعة ضباط شرطة على الأقل.

زعيم العصابة القوي جيمي شيريزييه ، المعروف باسم الشواء ، يعلن مسؤوليته عن الهجمات.

ويقول شيرزييه إنه كان يهدف إلى القبض على الشرطة والمسؤولين الحكوميين ومنع عودة رئيس الوزراء أرييل هنري الذي كان في كينيا للضغط من أجل قوة الشرطة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة لمحاربة العصابات في هايتي.

1 مارس - هنري يوقع اتفاقا مع كينيا لنشر 1000 ضابط شرطة في الدولة الكاريبية لمكافحة عنف العصابات ، وهي عملية مضنية تأخرت بسبب محكمة قضت بأن النشر غير دستوري.

2 مارس — تواصل العصابات في هايتي تنفيذ الهجمات، وهذه المرة اقتحمت اثنين من أكبر السجون في البلاد وأطلقت سراح أكثر من 4000 سجين، ودفع ذلك الشرطة إلى طلب المساعدة على وجه السرعة لأنها تقول إن قوات الأمن منهكة.

3 مارس - حكومة هايتي تعلن حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي ، على أمل السيطرة على انفجار العنف.

4 مارس - عصابات مدججة بالسلاح تحاول السيطرة على المطار الدولي الرئيسي في هايتي ، مما أدى إلى إغلاق الرحلات الجوية وتأجيج الفوضى حيث لا يزال رئيس الوزراء أرييل هنري خارج البلاد بعد رحلة إلى كينيا، وهذا يدفع الكثيرين في هايتي إلى التساؤل عن مكان زعيمهم.

5 مارس - هنري يهبط في بورتوريكو بعد أن أعلن زعيم العصابة شيريزييه الحرب عليه فعليا، وكان رئيس الوزراء على متن طائرة مستأجرة متجهة إلى جمهورية الدومينيكان، التي تشترك في جزيرة هيسبانيولا مع هايتي، ولكن تم تحويل مسار الرحلة بعد أن أعلنت البلاد تعليق الحركة الجوية مع هايتي.

6 مارس - مع استمرار حرمان هنري المحاصر من بلاده ، بدأ السياسيون الهايتيون في تشكيل تحالفات والتنافس على السلطة، يواجه هنري ضغوطا متزايدة للاستقالة من داخل هايتي ودوليا.

7 مارس - هايتي لا تزال مشلولة حيث واصلت العصابات هياجها، تمدد البلاد حظر التجول الليلي وإجراءات حالة الطوارئ.

في هذه الأثناء ، يظل زعيم البلاد هنري صامتا أثناء سفره حول العالم ويحاول التفاوض على طريق العودة إلى بلاده ، وهو أمر يبدو غير مرجح بشكل متزايد.