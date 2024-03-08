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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الجمعة 8-3-2024 أمام الجنيه المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الجمعة 8-3-2024، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 53.63 جنيه للشراء، و54.02 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 53.91 جنيه للشراء، و54.26 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 53.75 جنيه للشراء، و53.90 جنيه للبيع.

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أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 8-3-2024

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سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بمصر

 

سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

53.75 جنيه للشراء.

53.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

53.63 جنيه للشراء.

54.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

53.58 جنيه للشراء.

53.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

53.91 جنيه للشراء.

54.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى  cib

53.58 جنيه للشراء.

53.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

54.03 جنيه للشراء.

54.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

53.67 جنيه للشراء.

53.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

53.78 جنيه للشراء.

53.98 جنيه للبيع.

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