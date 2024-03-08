أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 8-3-2024

ننشر أسعار الذهب في مصر، بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة 8-3-2024، بعد ارتفاع 150 جنيها في جميع الأعيرة المتداولة في السوق أمس، وسجل العيار الرئيسي 21 مستويات 3300 جنيه للجرام بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3771 جنيها.

عيار 21 يسجل 3300 جنيه.

عيار 18 يسجل 2829 جنيها.

عيار 14 يسجل 2200 جنيه.

الجنيه الذهب 26400 جنيه.

الذهب عالميًا

منذ بداية الأسبوع ارتفع الذهب بنسبة 3.6% وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر 2023، ليحقق الذهب مكاسب بمقدار 79 دولار حتى الآن، في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي في أسعار الذهب.

منذ بداية شهر مارس ارتفع سعر الذهب العالمي بنسبة 5.5% ليربح 117 دولار في سعر الأونصة الواحدة، وهو أكبر ارتفاع شهري حتى الآن منذ أكتوبر الماضي.

وجد الذهب العالمي الدعم خلال جلسة الأمس من شهادة رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي، والتي لم تأتي بالجديد بالنسبة للأسواق، فقد أشار أن البنك سيقوم بخفض الفائدة ولكنه ينتظر المزيد من الدلائل على هبوط التضخم بشكل مستدام نحو المستهدف للبنك عند 2%.