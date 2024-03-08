سعر الدولار اليوم في البنوك العاملة بمصر

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع بالبنوك والمصارف العاملة في مصر، وذلك بعد ارتفاعه يوم الأربعاء الماضي عقب رفع البنك المركزي لسعر الفائدة.

وننشر في السطور التالية سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر وفق لأخر تحديث لها عبر مواقعها الإلكترونية..

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.33 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.350 جنيه للشراء، و49.450 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 49.30 جنيه للشراء، و 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 49.40 جنيه للشراء، و 49.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.60 جنيه للشراء، و 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.40 جنيه للشراء، و 49.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي 49.60 جنيه للشراء، و 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB) 49.50 جنيه للشراء، و 49.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بى سى HSBC 49.40 جنيه للشراء، و 49.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 49.35 جنيه للشراء، و 49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 49.30 جنيه للشراء، و 49.40 جنيه للبيع.