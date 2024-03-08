اليوم.. أهلي 2009 يواجه إنبي في بطولة الجمهورية

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 ضيفه إنبي اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن الجولة 25 من بطولة الجمهورية.



يدخل أهلي 2009 المباراة وهو يمتلك 44 نقطة في رصيده، وسجل 42 هدفًا مقابل 25 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 بالأهلي كلا من محمد رجب مديرًا فنيًا، وسيد العربي مدربًا مساعدًا، وعاصم محسن مدرب الحراس، وسيد حجاج الإداري، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإسلام عبد الفتاح المعد البدني، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.