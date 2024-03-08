أستاذة بالأزهر: الإسلام كرم المرأة وقبله عوملت بعشوائية في الجاهلية (فيديو)

قالت الدكتورة أميرة رسلان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إنَّه يتم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اليوم، فيما أكد الإسلام على مكانة المرأة وأهميتها، مستشهدة بحديث للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيراً»، والذي قاله في خطبة الوداع.

كيف كرم الإسلام المرأة

وأضافت «رسلان»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّه لنعرف كيف كرم الإسلام المرأة لابد من معرفة وضعها قبل الإسلام ومقارنته بالحقوق التي منحتها الشريعة إياها.

المرأة قبل الإسلام

وتابعت عضو هيئة التدريس بالأزهر: «روايات الكتب والتاريخ تؤكد عشوائية التعامل مع المرأة قبل الإسلام، ولم يكن هناك ضوابط والرواية الموجودة لما قبل الإسلام تشير إلى أن عادة جاهلية مثل وأد البنات جاءت من غارة قام بها رجلين وهما النعمان بن المنذر وعاصم بن قيس، وسبى الأول مجموعة نساء من قبيلة الثاني، وبعد عقد صلح بينهما وتفاوض رفضت إحدى الفتيات العودة لقبيلتها ليسن بن قيس قانوناً يعطي الحق لقتل أي مولودة بنت».

