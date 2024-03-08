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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أحمد حجازي

اتحاد جدة والأخدود.. موعد المباراة في الدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

يلتقي اتحاد جدة مع الأخدود على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

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دوري أبطال آسيا .. أحمد حجازي يقود اتحاد جدة أمام الهلال في لقاء ربع النهائي

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الهلال يضع الاتحاد أمام النيران وموسم صفري وشيك

يتواجد اتحاد جدة بقيادة أحمد حجازي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم ويملك في رصيده 37 نقطة بعد تحقيق الانتصار في 11 مباراة، وخسارة 7، والتعادل في أربع مباريات آخرين، فيما يأتي الأخدود المحترف ضمن صفوفه المصري أحمد مصطفى، في المركز الثالث عشر، برصيد 23 نقطة.

موعد مباراة اتحاد جدة والأخدود:

تنطلق مباراة اتحاد جدة والأخدود في الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة وقطر، السابعة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت الإمارات وستذاع عبر قناة SSC السعودية.

وكان اتحاد جدة تلقى خسارة قاسية أمام الهلال بثلاث أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من مسابقة الدوري السعودي.

وكانت مباراة الدور الأول بين الاتحاد والاخدود انتهت لصالح الأول بنتيجة هدف نظيف سجله الدولي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم العميد.

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