عيسى الخرافين: شعب سيناء أصبح لديه وعي شامل ضد أفكار التطرف والإرهاب

قال الشيخ عيسى الخرافين أحد مشايخ قبائل سيناء، إنّ مسار التنمية في شمال سيناء مستمر على قدم وساق في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن شعب سيناء تعاون مع القوات المسلحة والقبائل للقضاء على الإرهاب.

شعب سيناء أصبح لديه وعي شامل ضد أفكار التطرف

وأضاف الخرافين، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ شعب سيناء أصبح لديه وعي شامل ضد أفكار التطرف والإرهاب، لافتًا إلى أن دور التنمية كان عظيما في هذا الصدد، فقد أدت إلى استقرار الأحوال في ربوع سيناء كافة.

5 محطات تحلية كبرى في سيناء

وتابع أحد مشايخ قبائل سيناء: «أصبح لدينا في سيناء 5 محطات تحلية كبرى، بالإضافة إلى الآبار الجوفية، وأصبح المواطن أكثر استقرارا»، لافتًا إلى أن شمال سيناء شهدت مزارع الأسماك بالإضافة إلى الأنفاق وغيرها من المشروعات التي تلبي متطلبات أهالي سيناء.