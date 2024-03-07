شمال سيناء تنظم ندوة "ظاهرة التنمر وأضرار التسرب من التعليم" ببئر العبد

شهدت مدرسة بالوظة الثانوية بقرية الشيخ زايد، التابعة لمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ندوة توعوية نظمتها وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد بالتعاون مع إدارة بئر العبد التعليمية ، ناقشت الندوة ظاهرة التنمر ، اضرار التسرب من التعليم ، خطورتهما على الفرد ، المجتمع

وقال شريف حسين المنسق السكانى بقرية الشيخ زايد، إن هناك انواع عديدة من التنمر وهى التنمر النفسى، الجسدى ، الاجتماعى ، الإلكترونى.

وأضاف أن التنمر ظاهرة جديدة على مجتمعنا تسبب الكثير من الاضرار النفسية ، الاجتماعية لفئات معينة من المجتمع؛ للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة مما يدفعها للابتعاد عن المجتمع والانعزال عن اى نشاط اجتماعى



وأكد الشيخ السيد محمد احد علماء الاوقاف بقرية رمانه ان ديننا الحنيف نهى عن التنمر ، السخرية ، استشهد بقوله تعالى ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا یَسۡخَرۡ قَوۡمࣱ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰۤ أَن یَكُونُوا۟ خَیۡرࣰا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَاۤءࣱ مِّن نِّسَاۤءٍ عَسَىٰۤ أَن یَكُنَّ خَیۡرࣰا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوۤا۟ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُوا۟ بِٱلۡأَلۡقَـٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِیمَـٰنِۚ وَمَن لَّمۡ یَتُبۡ فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ﴾ [الحجرات ١١]

وأضاف ان احد الصحابة تنمر على سيدنا بلال بن رباح بسبب لون بشرته ، قال له " يا ابن السوداء " فقال له رسول الله إنك "امرؤ فيك جاهلية " وأضاف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق "

وأشار إبراهيم نصار مدرس بمدرسة بالوظة الثانوية، إلى الصورتين الخاصتين بالتسرب من التعليم سواء عدم التحاق الطفل بالمدرسة منذ البداية ، عزوفة عن الرغبة فى التعليم خلال مراحل حياته المختلفة او انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة بصفة دائمة بعد التحاقه بها لسنة او اكثر ، اثرهما الغير مباشر على القضية السكانية

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية ان التسرب من التعليم هو أحد أخطر المشاكل التى تعانى منها المناطق النائية ، التى يترتب عليها زيادة معدلات البطالة ، الفقر ، هدر لطاقات المجتمع المستقبلية ، القضاء على اى عائد متوقع من الخطط التنموية التى تضعها الدولة

ومن جانبها قالت وفاء زايد مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة بئر العبد ان الندوة ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية ، جاري الاعداد لندوات اخرى بالتعاون مع الجهات الشريكة الازهر ، الأوقاف ، الصحة ، الشباب والرياضة ، التربية والتعليم وغيرها من الجهات ذات الصلة

وقالت أمانى احمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان الندوة ناقشت ابرز المؤشرات المتعلقة بمشكلة التسرب من التعليم ، اسبابها ، تداعيتها على المجتمع فضلا عن مناقشة بعض المقترحات لحل تلك المشكلة ، تاثيرها غير المباشر على القضية السكانية

واضافت احمد ان الندوة ضمن تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، توجيهات اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة



واوضح خالد عبد الحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة ان الندوة عقدت بالمدرسة الثانوية ببالوظة بقرية الشيخ زايد ببئر العبد ، حاضر فيها الشيخ السيد محمد مدير إدارة اوقاف رمانه الأسبق، شريف حسين منسق سكانى بقرية الشيخ زايد، ابراهيم نصار مدرس بمدرسة بالوظة الثانوية فى حضور محمد على مدير مدرسة بالوظة الثانوية ، سيد رضوان مدير مدرسة بالوظة الابتدائية، حمدان طالب مدير مدرسة الشيخ زايد الابتدائية، محمد عبدالله رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ زايد ، صبيح سليمان سكرتير الوحدة المحلية بالعقايلة ، محمد مصلح منسق سكانى بقرية رمانه ، حسين سالم منسق سكانى . اسامة زكريا منسق اعلامى بوحدة السكان الفرعية ببئر العبد ، تحت اشراف اللواء محمد بهجت رئيس مجلس ومدينة بئر العبد بالاضافة الى حضور عدد كبير من الشباب من الجنسين .