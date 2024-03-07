محافظ شمال سيناء ووزير الأوقاف يفتتحان مسجد وسيم إبراهيم العرجاني بالشيخ زويد

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مسجد وسيم ابراهيم العرجاني في مدينة الشيخ زويد.

وأكد وزير الأوقاف، أن المجمع يعد صرحا اسلاميًا كبيرا أنشئ علي مساحة 2200 متر مربع وبه مسجد يسع لعدد 1500 مصل وجمعية خيرية لخدمة أبناء الشيخ زويد وأبناء سيناء وساحة خارجية لاستخدامها في العيد والمناسبات المختلفة، ومكتبة إسلامية تضم أمهات الكتب الإسلامية، ومحطة لتحلية المياه.

وأضاف جمعة، أن المسجد بني علي الطراز الإسلامي الحديث ويضم صحن داخلي بمساحة ألف متر على الطراز الإسلامي الجاذب وبه قبة داخلية علي الطراز الإسلامي الحديث محلي بالفن الإسلامي ومكتوب عليها آيات قرانيه معلق بها نجفة إسلامية كبري علي شكل دائري مذهب وبها قناديل مرسم عليها بنقوش إسلامية، بجانب مكتبة مجهزة بالكتب الإسلامية وغرفة للإمام و أماكن للوضوء.

وبدوره أشار محافظ شمال سيناء، إلى أن افتتاح المسجد بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك ويأتي ضمن خطة وزارة الأوقاف في بناء وإعادة اعمار بيوت الله تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حضر الافتتاح كلا من اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ،الدكتور محمود مرزوق وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء ، المحاسب صالح أبو هولي ،رئيس مركز ومدينه الشيخ زويد والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة ،ومشايخ القبائل والعواقل.