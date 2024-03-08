أستاذ علوم سياسية: أداء بايدن كان سلبيا في خطاب حالة الاتحاد لهذه الأسباب

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إنه ليس هناك توقعات كبيرة لجو بايدن خلال خطابه في حالة الاتحاد، والأنظار كانت تنتظر هل سيتلعثم أو سيظهر ضعف يعزز انتباه الناخب الأمريكي أنه ضعيف وغير قادر على مهام الرئاسة، لم يفعل ذلك، لكن كان أداؤه به صراخ وكان سلبيا، وتكلم بأن دونالد ترامب يهدد الديمقراطية في أمريكا، وبأن الديمقراطية مهددة في الخارج بسبب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الشعب الأمريكي

وأضاف "الخطيب"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن "بايدن" ربط بين "بوتين" و "ترامب"، والانطباع العام له بأنه كان يصرخ، وكان يركز كثيرا على تهديد "ترامب" للديمقراطية، وبالتالي ليس لديه مشروع، وتفادى التحدث عن موضوع الحدود، والانطباع عند الشعب الأمريكي بأنه مؤخرا فقط في فترة قريبة جدا أهتم بالموضوع وذهب للحدود.

استطلاعات الرأي

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي ربما تبين انطباع الأمريكيين عن هذا الخطاب، لافتا أن هذا الخطاب عادة لا يؤثر في العملية الانتخابية كثيرا، ربما إذا كان أداؤه ضعيفا كان أدى لإحباط أكبر عند الناخب الديمقراطي.