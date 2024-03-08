بايدن مهاجمًا الرئيس الروسي: ينشر الفوضى في أوروبا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه تولى مسؤولية رئاسة الولايات المتحدة في إحدى أسوأ فترات تاريخها، ولكنها خلال فترة ولايته عادت ووقفت على قدميها.

وقال بايدن، في خطاب "حالة الاتحاد" بمبنى الكابيتول، إن الشعب الأمريكي إذا أوكله في الانتخابات المقبلة فسوف يستعيد كل مقومات الديمقراطية الأمريكية، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

انخفاض التضخم ومعدل البطالة أصبح الأقل منذ 15 عامًا

وتابع الرئيس الأمريكي، أنه فاز في الانتخابات السابقة وسوف يفوز في الانتخابات المقبلة في 2024، لافتًا إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة أصبح الأقل منذ 15 عامًا، وانخفض التضخم من 9 إلى 3% وهي أقل نسبة في العالم، وأن معدلات الاستهلاك تؤكد أن البلاد تسير في الطريق الصحيح تحت إدارته.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينشر الفوضى في أوروبا وأماكن أخرى، ويمكن إيقافه عبر استمرار دعم أوكرانيا.

فيما رحب "بايدن" بانضمام السويد إلى حلف الناتو، مؤكدًا أن الحلف "أقوى من أي وقت مضى".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الحرية والديمقراطية تتعرضان للهجوم في الداخل والخارج، وعلى الحزبين الديمقراطي والجمهوري العمل على إقرار المساعدات لأوكرانيا التي تستطيع إيقاف بوتين "إذا وقفنا إلى جانبها".