ضوابط تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2024
كشف الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، عن شروط عامة وضوابط أساسية يجب أخذها في الاعتبار أثناء تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة.
وأوضح الخبير التربوي أن هذه الأمور ليست من الكماليات بل هي من الأساسيات والهدف من مراعاتها التخلص من قدر كبير من العوامل التي تؤثر في دقة القياس.
وأشار الخبير التربوي إلى أن مراعاتها في بعض اللجان وإهمالها في البعض الآخر يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب وتكون كفة التركيز والأداء الجيد في صالح من توافرت في لجانهم هذه المعايير.
ضوابط تجهيز لجان الثانوية العامة 2024
- توافر الإضاءة الجيدة في لجان امتحانات الثانوية العامة لأن عدم توافرها يتسبب في شعور الطلاب بعدم الارتياح والذي قد يؤثر على أدائهم وقد يدفعهم إلى بذل مجهود مضاعف لإدراك السؤال بشكل صحيح ويستهلك هذا جزءا كبيرا من تركيزهم ويزداد الأمر سوءا مع الطالب الذي يعاني من مشاكل بصرية.
- توافر التهوية الجيدة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 لأن الهواء النقي يزيد من كفاءة عمل الدماغ ويسمح بدخول كميات كافية من الأكسجين إلى المخ لكي يؤدي عمله بكفاءة.
- توافر الهدوء في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 لأن الضوضاء تعمل على تشتيت الطالب وتفقده قدرا كبيرا من التركيز والانتباه وتؤدي بالتالي إلى الإخفاق في حل الأسئلة أو حل سؤال مكان آخر.
- التعامل بلطف وود مع الطالب وطمأنته داخل لجان امتحانات الثانوية العامة لأن تهديد الطالب وإرباكه والتعامل معه بغلظة يجعله يشعر بالخوف والتهديد ولاشك في أن ذلك يقلل من كفاءة عمل الدماغ حيث إن المخ يعمل بكامل طاقته في ظل وجود تشجيع ودعم وينخفض أداؤه في ظل وجود تهديد وخوف.
- مراعاة أن يحصل الطالب على الوقت المخصص للإجابة كاملا وأن تنتهي إجراءات التوقيع وتسليم الورق قبل بداية الوقت وأن يتم البدء في جمع الأوراق بعد انتهاء الوقت كاملا.
- توافر مقاعد مناسبة ومريحة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 لأن جلوس الطالب على مقعد غير مريح أو غير مناسب يؤثر أيضا على أدائه .