ضوابط تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

كشف الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، عن شروط عامة وضوابط أساسية يجب أخذها في الاعتبار أثناء تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح الخبير التربوي أن هذه الأمور ليست من الكماليات بل هي من الأساسيات والهدف من مراعاتها التخلص من قدر كبير من العوامل التي تؤثر في دقة القياس.

وأشار الخبير التربوي إلى أن مراعاتها في بعض اللجان وإهمالها في البعض الآخر يؤدي إلى عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب وتكون كفة التركيز والأداء الجيد في صالح من توافرت في لجانهم هذه المعايير.

ضوابط تجهيز لجان الثانوية العامة 2024