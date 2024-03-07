أهلي 2007 يخسر أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 خارج ملعبه أمام طلائع الجيش، 3 - 4 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1 - 1 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، لتحديد الفائز باللقب.

سجل الطلائع هدف التقدم، وتعادل الأهلي في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق يوسف عبد القوي، قبل أن يفوز الطلائع بركلات الترجيح.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 61 نقطة، من الفوز في 17 مباراة، والتعادل في 3 مباريات والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في 4 مباريات وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة مباراة واحدة، وسجل الفريق 46 هدفًا مقابل 10 أهداف في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

