الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ورشة عمل فنية حول آليات تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج في الشرق الأوسط

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وبحث سبل تهيئة المناخ الداعم للمضي قدمًا في إعداد نظام وطني للمسئولية الممتدة للمنتج ، شارك الدكتور طارق العربى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، فى ورشة العمل التفاعلية الفنية حول آليات تطبيق وتطوير مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بدولة تونس، بمشاركة ممثلى الدول الشريكة فى تصميم وتنفيذ وإدارة ومراقبة التعاون، مثل مصر وتونس والأردن وفلسطين والمغرب و ليبيا .

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وأوضح العربي، أن ورشة العمل تهدف إلى تبادل الخبرات بين الثلاث دول المشاركة، لتنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، بالإضافة إلى مشاركة استشارى دولى متخصص من Landbell بهدف تقديم الدعم من الناحية الفنية للدول المشاركة خلال ورشة العمل.

وأضاف العربي، أن الورشة ناقشت عدد من الموضوعات الهامة على رأسها الموقف التنفيذي، الفرص والتحديات، الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية بكل دولة، والأنظمة المقترحة لكل دولة سواء كانت أنظمة مؤسسية، تشريعية، مالية، والأدوار والمسؤوليات والعلاقات بين الجهات الشريكة.

وتابع أنه تم خلال الورشة أيضا مناقشة أدوات تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج (نظام التسجيل، البنية التحتية المطلوبة للتنفيذ، رسوم التسجيل، إجراءات الطرح لتعيين PRO، آليات المتابعة والتقييم، آليات وضع المستهدفات)، وأيضاً أدوار ومسئوليات الجهات المسئولة بكل دولة.

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