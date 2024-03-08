زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب محافظة في الصين

تعرضت محافظة زادوي بولاية (يويشو التبتية ذاتية الحكم) في مقاطعة تشينغهاي بشمال غرب الصين زلزال بقوة 5.5 ريختر مساء أمس الخميس، ولم يتم الإعلان عن أي خسائر بشرية حتى الآن.

ووفق لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الجمعة الموافق 8 مارس، فقد ذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل أن تلك الهزات الأرضية التي كانت بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر، ضربت محافظة زادوي بتشينغهاي الساعة الـ6:06 مساء يوم الخميس "بتوقيت بكين"، وأنه تم رصد مركز الزلزال، على عمق 10 كيلومترات عند التقاء خط العرض 58,33 درجة شمالا وخط الطول 01,93 درجة شرقا.

وأشار المركز أنه لا توجد أي مناطق سكنية على بعد 50 كم من مركز الزلزال، ولم ترد حتى الآن تقارير عن تسجيل خسائر في الأرواح أو الممتلكات بالمنطقة، وفقا لدائرة الدعاية بالمحافظة.