اختتام بطولة الكاراتيه على أرض جامعة عين شمس (صور)
اختتمت جامعة عين شمس بطولة الكاراتيه ضمن دورة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين لطلاب الجامعات المصرية.
وأقيمت بطولة الكاراتيه ضمن دورة الشهيد الرفاعي تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.
واستضافت جامعة عين شمس ختام أكبر حدث لبطولة الجامعات المصرية دورة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين في لعبه الكاراتيه على مدار ثلاث أيام 4 حتى 6 مارس بحضور ما يقرب من الـ 1000 مشارك مثلوا 39 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.
وأشاد مندوبي مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات وكذلك رئيس اللجنه العليا للحكام ورؤساء وفود الجامعات بحسن تنظيم جامعة عين شمس لهذا الحدث الرياضي.
وتم ذلك تحت الإشراف الإداري لإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم وإشراف تنفيذي طارق احمد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي، وفاطمة خليفه وعلاء شوقي ،إدارة فنيه، وكابتن عبد الرحيم قاسم عبد الرحيم، مدرب الكومتيه، وكابتن ملاك أبو الخير إبراهيم مدرب ( الكاتا) .
نتائج بطولة الكاراتيه
- المركز الأول والميدالية الذهبية 🥇
الطالب شوقي أحمد شوقي وزن + 84 ك
مسابقة الكومتيه طلبه
- المركز الأول والميدالية الذهبية 🥇
الطالبه رحمه محمد أحمد وزن 61 ك
مسابقة الكومتيه طالبات
- المركز الثاني والميدالية الفضية 🥈
الطالبات (سجود أكرم ومروة أشرف ونيرة عمرو )
في مسابقة الكاتا جماعي
- المركز الثاني والميدالية الفضية 🥈
الطالبات ( كنزي احمد علم الدين و سهيلة أسامة محمد وسهيلة احمد فتحي و وعد تامر سعيد ورحمة محمد احمد و يمني وحيد سلطان و منه الله محمد احمد )
في مسابقة الكومتيه جماعي
- المركز الثاني والميدالية الفضية 🥈
الطلاب (نور الدين حسام و شوقي أحمد و أحمد عبد الناصر و محمد عبد الناصر ومحمد عادل والسيد صلاح وطارق محمد)
في مسابقة الكومتيه جماعي
- المركز الثالث والميدالية البرونزية🥉
الطالبه وعد تامر سعيد في مسابقة الكومتيه وزن 61 ك
- المركز الثالث والميدالية البرونزية🥉
الطلاب ( أحمد خميس وعمر محمد محمود و يوسف مصطفي كامل)
في مسابقة الكاتا فردي
- المركز الخامس
الطالب محمود أحمد عبد العزيز
في مسابقة كومتيه طلبه - 84 ك
المركز السادس
الطالب طارق محمد أحمد
في مسابقة كومتيه طلبه - 84 ك
- المركز الخامس
الطالبه يمني وحيد سلطان
في مسابقة كومتيه طالبات 55 ك.
- المركز الخامس
الطالبات (جهاد نبيل و نيرة عمرو )
في مسابقة الكاتا فردي.
- المركز السادس
الطالبة كنزي أحمد علم الدين
في مسابقة كومتيه طالبات + 68ك.