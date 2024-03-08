اختتام بطولة الكاراتيه على أرض جامعة عين شمس (صور)

اختتمت جامعة عين شمس بطولة الكاراتيه ضمن دورة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين لطلاب الجامعات المصرية.

وأقيمت بطولة الكاراتيه ضمن دورة الشهيد الرفاعي تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

واستضافت جامعة عين شمس ختام أكبر حدث لبطولة الجامعات المصرية دورة الشهيد الرفاعي الحادية والخمسين في لعبه الكاراتيه على مدار ثلاث أيام 4 حتى 6 مارس بحضور ما يقرب من الـ 1000 مشارك مثلوا 39 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية.

وأشاد مندوبي مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات وكذلك رئيس اللجنه العليا للحكام ورؤساء وفود الجامعات بحسن تنظيم جامعة عين شمس لهذا الحدث الرياضي.

وتم ذلك تحت الإشراف الإداري لإبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم وإشراف تنفيذي طارق احمد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي، وفاطمة خليفه وعلاء شوقي ،إدارة فنيه، وكابتن عبد الرحيم قاسم عبد الرحيم، مدرب الكومتيه، وكابتن ملاك أبو الخير إبراهيم مدرب ( الكاتا) .

نتائج بطولة الكاراتيه