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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

تأسيس قطاع الابتكار والتدريب في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، إنشاء قطاع الابتكار والتدريب في الجامعة. 

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ويعتبر قطاع الابتكار والتدريب الأول والفريد من نوعه بين جميع الجامعات المصرية.

مراكز قطاع الابتكار والتدريب في جامعة عين شمس 

يضم قطاع الابتكار في جامعة عين شمس: مركز التدريب والتطوير، ومركز ريادة الأعمال والابتكار، ومركز التوظيف، ليتوافق تكامل هذه المراكز الثلاثة بشكل مباشر مع رؤية جامعة عين شمس لتصبح رائدة عالميًا في التعليم والبحث والابتكار وضمان الانتقال السلس إلى العالم المهني، حيث يساهم هذا القطاع بشكل كبير في تحقيق الأهداف الشاملة للجامعة.

 

يذكر أن مجلس جامعة عين شمس قد وافق في جلسته بتاريخ 26 فبراير 2024 بقرار رقم (8) على إنشاء قطاع الابتكار والتدريب بالجامعة والذي يضم ثلاثة مراكز: التدريب والتطوير، وريادة الاعمال والابتكار، والتوظيف.

 

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