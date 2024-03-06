زيارة وفد جامعة إسكس البريطانية لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

استقبلت الدكتور نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة عين شمس وفدًا رفيع المستوي من جامعة اسكس البريطانيةEssex University.

يضم الوفد الدكتورة فانيسا بوتر، نائب الرئيس العالمي، والدكتور أنيسي لاكس، عميد للشراكات (التعليم)، زروزانا كايلاني المدير الإقليمي (باكستان وآسيا الوسطى)، وحسن عبدالرحیم مدير التوظيف الدولي (شمال أفريقيا، المملكة العربية السعودية والكويت)

ورافقهما بالجولة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي والدكتور أحمد العوضي مدير مركز التميز للإستدامة والدكتور وئام محمود نائب مدیر مركز الابتكار و ريادة الأعمال بجامعة عين شمس والدكتورة رشا إسماعيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة شيرين راضي مدير البرامج المعتمدة.

واشتملت الزيارة جولة بالكلية وزيارة للمعمل والتعرف على الروبوت "شمس" كما استعرضت الدكتورة نجوى بدر والدكتورة رشا إسماعيل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث رؤية الكلية أهدافها حيث أصبحت كلية الحاسبات والمعلومات مؤسسة تعليمية وبحثية ومجتمعية مشهود لها بالتميز والريادة في مجال الحاسبات والمعلومات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتسعى إلى إعداد كوادر متخصصة في مجال الحاسبات والمعلومات يتوافر لديهم قدر كبير من المعرفة والمهارات العلمية والتطبيقية التي تتلاءم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة في إطار من القيم والأخلاق بالإضافة إلى تعميق الوعي العلمي والاهتمام بالبحث التطبيقي في إطار شراكة مع المؤسسات والشركات عن طريق تهيئة البيئة المناسبة لذلك والسعي إلى التواصل مع المجتمع وتلبية احتياجاته من خلال تقديم الخبرات الاستشارية والبحثية التي تخدم المجتمع بصورة متميزة تساعد على تحقيق التنمية المتكاملة والمستمرة.

برامج خاصة في حاسبات عين شمس

وأوضحت أن كلية الحاسبات والمعلومات في جامعة عين شمس تقبل البرامج الخاصة بمصروفات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها علمى رياضة وعلمى علوم أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية الحاصلين على الحد الأدنى لكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية وتكون الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.

وأكدت على. أن البرامج الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات أنشئت بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، كما تنفرد البرامج الخاصة بالكلية باتفاقية تعاون مع جامعة ايست لندن يحصل من خلالها على شهادتین معتمدتين.

جدير بالذكر أن جامعة عين شمس تقدم حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتتميز تلك البرامج بتقديم تعليم عالي الجودة في تخصصات غير نمطية ونظام دراسی حدیث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج في التعليم يتبع بشكل رئيسي معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص في المجال الذي يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

وأعرب الوفد عن سعادته وفخره بما تحققه كلية الحاسبات والمعلومات من تقدم علمى ملموس على أرض الواقع وتساعد خريجيها على الإلتحاق بفرص عمل متميزة كما تؤهلهم لتولى مناصب قيادية مرموقة لما يتمتعون به من خبرة ومعلومات مواكبة للعصر الرقمى الحديث.